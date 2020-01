Incident sur le câble sous-marin SAFE qui peut impacter Internet à La Réunion

Un incident sur le câble sous-marin SAFE a eu lieu à 2h40 ce matin.



Cette coupure totale impacte tous les Fournisseurs d’Accès Internet passant par le lien SAFE - SAT 3 – Segment 3.



Des investigations sont en cours et aucun délai de rétablissement ne nous a encore été communiqué", signale la direction de SFR Réunion.



"Grâce à nos investissements en capacité, nous avons pu rediriger le trafic sur le câble LION. L’impact de cette coupure auprès des clients SFR est donc limité. Il est toutefois possible qu'aux heures de pointe, c’est-à-dire entre 12h et 14h, et le soir à partir de 18h, des lenteurs Internet soient constatées".



Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation, indépendante de notre volonté.