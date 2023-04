A la Une . Incident à l'école d'Hell-Bourg : Les premières conclusions ne permettent pas de trancher sur le lien avec le séisme

Les odeurs nauséabondes ayant entraîné la fermeture de l'école d'Hell-Bourg ce vendredi ont-elles une origine volcanique ? Les premières investigations ne permettent pas de l'affirmer - les gaz recherchés n'ayant pas été détectés - sans pour autant pouvoir l'exclure. Par N.P - Publié le Samedi 15 Avril 2023 à 12:08

Alors que ce vendredi matin, à l'école d'Hell-Bourg, les personnels ont senti une forte odeur nauséabonde et que plusieurs personnes ont été victimes de malaises, une équipe de l'OVPF s'est rendue sur place sur demande de la préfecture pour étudier la possibilité que cet évènement soit d'origine volcanique . Pour rappel, la veille au soir, un séisme avait eu lieu sous le rempart Nord du cirque de Salazie."Les personnes présentes sur place ont identifié cette odeur comme pouvant être celle du soufre (œuf pourri)", précise l'observatoire qui rappelle que le cirque de Salazie est une zone d'activité hydrothermale d'origine magmatique, qui se manifeste notamment par la présence de sources chaudes. "Cette activité génère des émanations gazeuses. Les composés soufrés, générant de mauvaises odeurs, peuvent faire partie de ces gaz. Les mouvements du sol et du sous-sol peuvent faciliter la libération de gaz piégés en profondeur. La proximité temporelle du séisme et de la présence de gaz odorants peut donc être indicatrice de ce type de phénomène", est-il précisé.

A leur arrivée sur place, les mauvaises odeurs avaient disparu. Des mesures dans l'air et à la surface du sol ont été effectuées et n'ont montré aucune anomalie. "Nous avons également effectué des mesures à environ 50cm de profondeur dans le sol. Ces dernières données nécessitent d'être traitées informatiquement pour être interprétées, ce traitement est encore en cours", précise l'OVPF.



Faisant suite à un témoignage sur le secteur de Mare à Poule d'eau rapportant des mauvaises odeurs dans la nuit précédente, l'équipe a également effectué ces mêmes mesures dans le village, avec les mêmes résultats.

"A ce stade, nos investigations n’ont permis de détecter aucun des gaz recherchés (SO2, H2S, CO2 et CH4) dans l’atmosphère, et n'indiquent pas que l'évènement soit d'origine volcanique, mais ne permettent pas non plus de l'exclure", conclut l'observatoire.