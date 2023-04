Inch' Allah!

C’est quoi encore le zaffair ?



Je savais que l’argent n’a pas d’odeur mais pas que, on dirait !!!



C'est comme ça qu'un ami un peu initié m'interpelle en mp.



Et oui !



Après avoir été décrié, pourchassé par les institutions du monde, comme le grand satan américain l'est par les islamistes pour avoir osé violer la lune, la crypto ou la monnaie numérique fai l'objet de beaucoup d'attention et de convoitise ..



Toutefois avec un intérêt majeur depuis que Joe Bidin et l'Europe ont décidé de prendre la main et de la soumettre à l'imposition, comme pour les autres profits de produits financiers .



Les boudeurs et autres sceptiques auraient tort de rester à l'écart...vous passez peut-être à côté de substantielles royalties nettement supérieures au taux d'intérêt ridicule servi par votre Caisse d'Epargne ... +10 +20 même !



Tout le monde a entendu parler du Bitcoin, de l'Etherum et de quelques autres cryptos qui font partie du hit parade dans le lot des 2500 autres cryptos existantes..dont certaines n'ont pas plus d'avenir qu'un clou rouillé. Et voilà que la cryptomonnaie attire la convoitise du monde islamique et la création puis la mise sur la marché d'une crypto : "Islamic Coin" lancée en mai 2023.



Selon ses fondateurs, ISLM est la première cryptomonnaie conforme à la charia. Elle compte nouer des partenariats avec une vingtaine d'entreprises de paiement.( Banques &organismes financiers ).



Tout cela après avoir reçu le feu vert des chefs religieux musulmans, pour être la première crypto halal.



Ce n'est pas réellement une première. Dubaï a la sienne et sa blockchain produit depuis 2021 des coins: "Zenith coin" pour ceux qui ont acheté une participation à partir de 1500€ ...ainsi votre nombre de coins grandit, augmente chaque jour et c'est déjà négociable le prix actuel tourne entre 0.064 à 0.070 centimes qd le cours sera à 1€ vous aurez remboursé votre investissement déjà ..mais le meilleur reste à venir , vous pouvez attendre encore que le cours monte .. ..tout l'intérêt .



Zenith est listé déjà sur la plateforme de Binance ou autres que vous pouvez négocier, convertir même en d'autres monnaies numériques et bientôt en € ou $.



La famille royale est dans le projet ainsi que des banques européennes (allemandes).



On n'est pas à la même échelle que le rougail saucisses halal ni de la pizza halal qui font le régal de l'élite muslim peï comme le bio fait le régal des bobos en France. C'est de l'enfantillage!



Ces groupes ne trouvent satisfaction à consommer ainsi qu'à se distinguer des autres ..le snobisme c'est ça .



Haqq, la blochchain mère de d'Islamic Coin sera 100% halal et n'herbergera pas les plateformes de jeux d'argent,de spéculation , de ventes à découverts et de prêts .



Elle sera destinée également aux non-musulmans .



La bockchain Haqq limitera l'offre totale d'ISLM à 100 milliards de pièces .de même, la fondation Everguen DAO recevra 10% de chaque pièce émise afin de financer des projets caritatifs.

Nous y voilà!



On est loin du Zakat du vendredi ou de la pièce donnée au secours catholique pour ses bonnes œuvres de proximité par les croyants occidentaux .



L'Union des Comores sera-t-elle arrosée ?? Ou Mada où l'islamisme s'implante principalement sur les côtes de Majunga ou d'ailleurs où l'abattage de moutons pour la fête d'Abraham se chiffre par milliers de bêtes abattues et de têtes qui tombent ! Plus de 3000 s'est vanté un ami de la Réunion étant allé là-bas pour fêter cela.

On est dans le pays de la faim.



Espérons seulement que le lancement de ce projet financier ait plus de succès que le "crédit islamique" ici, lancé par la BFC locale il y a de cela 20 ans, avec le soutien et le partenariat de quelques commerçants locaux...il n'a fallu que quelques mois à la BFC OI( une résurgence de vielles banques coloniales: dont Banque de Suez ) recyclées par une participation de la Bque Ste Générale, pour constater que l'affaire n'était pas viable et de retirer l'offre et le produit financier comme on retire un produit périmé des gondoles d'un super marché .



Nb : Aucun lien ou URL n'est communiqué pour l'heure pour vous inscrire. Ok ne sait pas alors comment adhérer au réseau.

En réf. FR.BEINCRYPTO.CO