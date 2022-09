Communiqué Inceste et violences sexuelles faites aux enfants : Le CEVIF relance l'appel à témoignages

En attendant la venue prochaine de la Commission Indépendante sur l'Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants (CIIVISE) à La Réunion, le CEVIF se joint à la CIIVISE pour célébrer et relancer l'appel à témoignages à date anniversaire.. Par N.P - Publié le Mardi 20 Septembre 2022 à 11:20

Le communiqué :



L'idée d'accueillir la CIIVISE à La Réunion a germé le 25 novembre 2021 quand, à l'occasion des célébrations de la Journée Internationale pour l'élimination des violences faites à l'égard des femmes organisées par le Conseil Départemental, le CEVIF a souligné la proximité calendaire avec le 20 Novembre dédié aux droits des enfants.



Le président du CEVIF a proposé aux élu.e.s du Conseil Départemental, chef de file de la protection de l'Enfance, de lancer à la CIIVISE une invitation officielle pour que les adultes victimes d'inceste et d'agressions sexuelles durant leur enfance soient entendues à La Réunion.



Le 22 juillet, lors d'une visioconférence organisée par le CEVIF, Benoit LEGRAND, Secrétaire Général de la CIIVISE prenait l'engagement d'organiser des Rencontres de la CIIVISE sur notre île au cours du 1er trimestre 2023.



Le CEVIF relaie l'appel à témoignages lancé un 21 septembre, il y a tout juste un an.



Chaque année 160.000 enfants subissent des violences sexuelles.



