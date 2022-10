Communiqué Inceste et violences sexuelles faites aux enfants : "Ensemble, sortons du silence"

Pour préparer la venue de la Ciivise (Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants) au premier semestre 2023, le Cevif (Collectif pour l'élimination des violences intra-familiales) va affréter un bus le 16 octobre prochain.Frédéric Rousset, son président, invite à relayer cet appel à prendre la parole au plus grand nombre. Par N.P - Publié le Mardi 11 Octobre 2022 à 09:45

Le communiqué :



Objet : Préparer la venue de la CIIVISE à l’Île de La Réunion



Madame, Monsieur,



Les enquêtes produites par l’INED démontrent que les prévalences de violences avant 18 ans sont plus élevées à La Réunion qu’en moyenne dans l’Hexagone ; les auteurs de violences sexuelles subies par les mineur.e.s de moins de 18 ans sont majoritairement des hommes de la famille et de l’entourage proche In Population et Sociétés, bulletin mensuel d’information de l’INED n°592 septembre 2021.



"La parole des victimes nous oblige" dit Edouard DURAND qui co-préside la CIIVISE, elle nous oblige également au cœur de l'Océan Indien, à Mayotte comme à La Réunion. Ce dimanche 16 octobre, afin d’informer l'ensemble de la société Réunionnaise de l'arrivée de la Commission Indépendante sur l'Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants (CIIVISE) au 1er trimestre 2023 – M Benoît LEGRAND Secrétaire Général en a pris l’engagement et en a fait l’annonce au Bureau du CEVIF le 22 juillet 2022 – nous menons une action conjointe avec l’Association Handicap Solidaire.



Parmi les enfants, ceux qui sont en situation de handicap, plus vulnérables encore, ont un risque 2,9 fois plus élevé d’être victime de violences sexuelles et les enfants dont le handicap est lié à une maladie mentale ou à une déficience intellectuelle sont 4,6 fois plus victimes (OMS, 2012). Á cette survictimation s’ajoute une « sursilenciation » car les violences sexuelles faites aux enfants handicapé.e.s sont l’objet d’un déni plus sévère encore.



Nous comptons sur vous pour relayer largement cet appel à prendre la parole sur la toile, sur les ondes, dans vos cercles amicaux et familiaux tandis que nous roulerons au bord du bus aux couleurs de la CIIVISE pour délivrer notre message de prévention au fil d'un circuit qui nous mènera en différents points de l’île :



1) Départ 7h30 - 8h Le Port - Parking du Carrefour Sacré Cœur.

2) Grotte du peuplement, St Paul vers 8h30 - 20' d'arrêt.

3) Parc du 20 décembre, St Leu vers 9h30 - 40' d'arrêt.

4) Parvis de la Mairie de St Louis vers 11h - 40' d'arrêt. Accueil AFEVV

5) Déjeuner front de mer de St Pierre.

6) Bocage, Ste Suzanne vers 16h - Accueil AFECT.

7) Dernière station ancienne Gare Routière St Denis, Barachois vers 17h30 - Accueil Thérèse BAILLIF, Présidente d’honneur du CEVIF.



Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses et sincères salutations.



Frédéric ROUSSET

Président CEVIF