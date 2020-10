A la Une . Incendies et bâtiments tagués à St-Joseph: Trois individus interpellés en flagrant délit

Plusieurs bâtiments de la ville de Saint-Joseph ont été tagués dans la nuit du 8 au 9 octobre. Des feux ont été allumés, occasionnant des dégradations sur les réseaux téléphoniques et internet de la CAF et du CCAS. Des véhicules ont également été incendiés. Trois individus ont été interpellés en flagrant délit. Des actes de vandalisme dénoncés par la mairie de Saint-Joseph. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 9 Octobre 2020 à 18:16 | Lu 1055 fois

"La Ville de Saint-Joseph déplore les agissements survenus dans la nuit du 8 au 9 octobre 2020.



Plusieurs actes de vandalisme et de dégradations de biens publics et privés, ainsi que des tags comportant des insultes ont été constatés en plusieurs endroits de la commune.



La Résidence Claude Gérard, abritant notamment les locaux de la CAF et du CCAS, ainsi que des logements sociaux, a été la cible de plusieurs graffitis ainsi que d’un départ de feu ayant dégradé des installations et des réseaux (téléphoniques-internet).



Des véhicules privés ont été incendiés. Plus de quarante résidents ont du être évacués en pleine nuit. Fort heureusement, l’incendie provoqué n’a pas eu le temps de se propager et de causer de dommages plus importants, notamment pour la sécurité des résidents de l’immeuble.



Parallèlement, plusieurs bâtiments et sites communaux ont été la cible de graffitis et d’affichages sauvages. 3 individus (2 hommes et 1 femme) ont d'ailleurs été interpelés par les gendarmes, en flagrant délit.



La Ville de Saint-Joseph condamne fermement ces actes de violence, envers la collectivité, mais surtout envers les Saint-Joséphois.



Des plaintes ont été déposées dans l'attente que toute la lumière soit faite sur ces événements, et sur leurs auteurs."