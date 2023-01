A la Une . Incendies en série chez un vendeur de poêles en Bretagne : Un couple de clients mécontents soupçonné

L’enseigne Poêle et Compagnie, installée à Bain-de-Bretagne et La Mézière dans l’ouest de la France, a fait l’objet de deux incendies en série en décembre. Un couple de clients mécontents est soupçonné d’avoir commandité les faits. Trois arrestations ont été effectuées dans le sillage de cette affaire. Par P.J - Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 à 07:06

Au mois de décembre, l’enseigne Poêle et Compagnie a été victime de deux incendies et deux tentatives d’incendie en neuf jours. Le 19 décembre, le magasin de Bain-de-Bretagne, situé dans la zone commerciale, avait été ravagé par les flammes. Deux jours plus tard, c’est le magasin de La Mézière qui était en proie aux flammes. Quelques jours plus tard, deux tentatives d’incendie étaient signalées sur les locaux de Poêles et Compagnie à Châteaubriant (Loire-Atlantique), rapporte 20 Minutes.



Dès l’ouverture de l’enquête, les autorités soupçonnaient un acte malveillant. Les investigations n’ont fait que conforter les soupçons. Grace à des relevés téléphoniques, plusieurs interpellations ont eu lieu et cela a permis d’identifier un couple venu de Trélazé (Maine-et-Loire) comme le principal suspect, a appris 20 Minutes, confirmant une information de Ouest-France. Le troisième suspect mis en cause aurait agi sur ordre d’un commanditaire.



Un différend commercial entre la société Poêles et compagnie et un couple serait à l’ origine des faits selon le procureur de la République. D’ailleurs, « des menaces voilées » avaient alors été proférées et une boulangerie de Retiers, victime de dégradations à la même période, avait également eu un différend avec le couple.



Lors de sa garde à vue, un homme âgé de 18 ans, déjà connu de la justice, a reconnu son implication et it « avoir été payé par un commanditaire pour commettre lesdits faits avec un comparse ». La personne ayant loué le véhicule, né en 1996, sans antécédent judiciaire, réfutait quant à elle toute forme d’implication. La femme du couple, née en 1989, connue de l’institution judiciaire, a fait valoir son droit au silence.



A la suite des gardes à vue, les trois mis en cause ont été déférés au parquet de Rennes et une information a été ouverte des chefs de « destruction par incendie et tentative de destruction par incendie » et complicité.