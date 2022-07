Communiqué Incendies en Gironde : Ratenon et Gaillard demandent la réintégration des pompiers suspendus pour non-vaccination

Les députés Jean-Hugues Ratenon et Perceval Gaillard réagissent aux incendies qui ravagent lla Gironde. Publié le Mardi 19 Juillet 2022

Voilà déjà une semaine où des incendies font rage en Gironde.



Selon les autorités sur place, près de 17 000 hectares sont déjà partis en fumée. Ces incendies chamboulent le quotidien des habitants de la région en les obligeant dans certains cas à abandonner tout ce qu'ils ont. C'est pour cela que nos premières pensées vont tout naturellement vers les victimes de cette catastrophe.



Nous tenons également à saluer l'immense travail que réalisent actuellement nos pompiers qui sont au plus proche des incendies. Nos soldats du feu qui risquent leur vie, travaillent dans des conditions difficiles doivent être mieux accompagnés.



C'est pour cela, qu'en notre qualité de Député de la Nation, nous demandons au gouvernement la réintégration immédiate des sapeurs-pompiers suspendus pour leur choix de non-vaccination contre le COVID.



Comme le relaye les médias nationaux, la situation est catastrophique en termes de moyens.



Nous pensons qu'effectivement les forces déjà sur place ne seraient pas contre un renfort des effectifs au vu de la gravité de la situation. Cette réintégration doit avoir lieu dans l'hexagone, mais aussi dans les outre-mer, car nous devons être vigilants sur l'ensemble de nos territoires.



Ces incendies doivent aussi être un signal pour nous concernant le réchauffement de la planète. En effet, ce gouvernement, qui a été condamné judiciairement pour “non-action climatique”, doit prendre conscience qu'il est nécessaire de penser réellement à la planification écologique pour limiter ce genre de catastrophe.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion



Perceval GAILLARD

Député de la Réunion