La grande Une Incendies en Australie : Une Réunionnaise à Sydney dénonce l'inaction du gouvernement

Les images de koalas sauvés des flammes en Australie ne manquent pas dans la presse et sur les réseaux sociaux. Les régions qui entourent la ville de Sydney dans l’État de la Nouvelle-Galles-du-Sud sont ravagées par les incendies depuis octobre.



Huit personnes ont perdu la vie au cours des dernières 48h et selon les scientifiques de l'Université de Sydney, près de 480 millions d'animaux seraient morts dans les incendies . Les habitants ont été évacués et plusieurs milliers qui se sont fait surprendre par les flammes n'ont dû leur salut qu'en se réfugiant sur les plages où l'armée et la police sont venus les évacuer en bateaux et en hélicoptères.



Les citadins de la ville de Sydney doivent vivre avec une pollution de l’air onze fois supérieure au niveau estimé "dangereux". La capitale du pays, Canberra, a d’ailleurs été placée à la tête des villes les plus polluées du monde avec un niveau 30 fois supérieur à cette limite.



Alice De Cambiaire, une Réunionnaise qui habite à Bondi Beach, près de la plage à Sydney, dit que cela fait des mois qu’elle n’a vu ni le ciel, ni le soleil. "Pendant quelques jours, la ville devient complètement enfumée avec un épais nuage de fumée, une visibilité réduite, les alarmes incendie qui se déclenchent et surtout il est parfois impossible de respirer normalement".



"Le gouvernement n’arrive pas à gérer la crise"



Comme la plupart des habitants, Alice et son conjoint ont arrêté le sport "vu que l’air est irrespirable et toxique". Et en cette période de fête, ils avaient prévu de passer quelques jours dans le sud de Sydney mais ont dû annuler leur séjour. "Les routes commençaient à être fermées par les autorités. Et on a bien fait, les habitants ont été évacués, les routes bloquées, l’électricité coupée et des embouteillages de plus de 11 heures pour repartir vers Sydney".



Alice reconnaît qu’à la différence des Français, les Australiens ont moins tendance à manifester. Mais le mois dernier, elle a participé à une manifestation pour tenter d’interpeller le gouvernement australien. "La population directement touchée demande de l’aide et remet en cause le gouvernement qui n’arrive pas à gérer la crise. On a l’impression que le climat n’est pas vraiment une priorité. Parce que certains disent que c’est un phénomène normal, certes plus grave que les années précédentes mais ils ne s’alarment pas plus que ça".



Pour la Réunionnaise, ce n'est pas le cas. "C'est horrible, ça fait mal au coeur. On se sent impuissant et on ne sait même pas si le gouvernement va faire quelque chose". Si le gouvernement n'y parvient pas, ce seront peut-être les orages prévus en janvier qui calmeront les flammes. On l'espère.







Soe Hitchon Lu 766 fois Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque...