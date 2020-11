Incendies du Maïdo : fermeture des écoles du cirque de Mafate

À cet effet, la Ville de Saint-Paul informe les parents d’élèves et l’ensemble de la communauté éducative qu’à compter de ce jour, le lundi 09 novembre 2020, l’accueil des élèves est suspendu dans les écoles primaires Arthur Atache (Ilet des Orangers), Marla et Roche Plate. Cette mesure de fermeture des établissements cités ci-dessus se poursuivra jusqu’au vendredi 13 novembre 2020 inclus.



La Maire, Huguette Bello, et le Conseil Municipal remercient les parents d’élèves et la communauté éducative pour leur compréhension.