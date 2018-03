Incendies du Maïdo : Près de 60 millions demandés, "c’est une tentative d’escroquerie"

C’est une somme qu’un pompier ne pourrait très certainement pas payer. Mais Patrice Nirlo, l’ex caporal-chef du SDIS 974 qui est à l’origine de cinq incendies au Maïdo entre 2010 et 2013, aura coûté beaucoup d’argent à l’ONF, au Parc National et au Département de La Réunion. Car 3.500 hectares partis en fumée, ce n’est pas rien. Ils estiment le montant de leur préjudice à près de 60 millions d’euros.



Ils se sont d’ailleurs constitués parties civiles ce lundi devant la cour d’Assises où avait été condamné Patrice Nirlo il y a un an, à 12 ans de réclusion.



Le SDIS demande plus de 11 millions



C’est évidemment "une affaire douloureuse" pour le SDIS 974, représentée par Me Alain Rapady, qui a vu un des leurs "exposer ses collègues au danger de mort". Pour ce préjudice moral qui comprend également le retentissement sur la réputation des pompiers, le SDIS 974 a demandé 150.000 euros. Pour les frais occasionnés, à savoir plusieurs centaines d’hommes sur le terrain, un poste médical sur place, les dispositifs mis en place après l’incendie pour éviter qu’il ne reprenne, le montant réclamé est de 11 millions d’euros.



28 millions réclamés par le Département



Il est précisé que ce sont les fonds propres du SDIS qui ont été utilisés, malgré son financement, en partie, par le Département. Le Département qui demande quant à lui plus de 5 millions d’euros qui ont été dépensés pour combler le supplément du SDIS et 22 millions pour la réparation de forêts, à savoir les travaux d’urgences, réouvertures des pistes, etc.



Près de 14 millions d’euros pour l’ONF



Une somme impressionnante qui équivaut à celle réclamée par l’Office national des forêts. Si le Parc national ne demande "que" 2 millions d’euros, l’ONF a calculé que Patrice Nirlo lui devait près de 28 millions d’euros. Le but : créer une jurisprudence "Maïdo" afin de décourager tout ceux susceptibles de porter atteinte à l’environnement. Mais "en toute transparence", l’avocat de l’ONF, Me Rémi-Pierre Drai, avoue que le Département prend 50% des dommages en charge. Il réclame donc près de 14 millions d’euros pour la reconstruction de la zone et 250.000 pour le préjudice moral qui comprend l’impact sur l’image de La Réunion, ainsi que "le prix du découragement". Ce prix, Me Rémi-Pierre Drai est allé le trouver dans l’affaire du navire "Erika" naufragé, contenant plusieurs tonnes de fioul, pour tous les agents de l’ONF qui ont "dédié leur vie" à la protection de la forêt. Il évoque même la chasse aux tangues, devenue impossible pendant 3 ans, entraînant donc plusieurs centaines de licences de chasse non-accordées, privant l’ONF de la somme de 15.000 euros.



À nous de payer ?



Pour Georges André Hoarau, avocat de la défense, "certaines demandes sont des tentatives d’escroquerie au jugement" car elles ne sont pas "claires, précises et prouvées". Comme les 8.152 euros dépensés au restaurant Chez Doudou… "Ce sont des demandes insolentes". Surtout que selon lui, c’est le contribuable qui risque de payer.