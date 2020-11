A la Une .. Incendies au Maïdo: La Région mobilise les emplois verts

Le président de la Région Réunion s'exprime au sujet du drame qui touche les sommets du Maïdo actuellement et assure que la collectivité s'engage pour préserver le patrimoine naturel. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 9 Novembre 2020 à 14:25 | Lu 419 fois

Communiqué de la Région Réunion :



Incendie du Maïdo : La Région Réunion mobilisée



Face à l'incendie qui frappe actuellement le Maïdo, le Président de la Région Réunion fait part de son soutien à tous les acteurs engagés dans cette lutte pour la préservation de notre patrimoine naturel. Comme pour l'incendie de 2010, la Collectivité mobilise en renfort supplémentaire, les associations d'emplois verts et s'inscrit dès à présent, dans une logique de restructuration de la forêt impactée.



C'est un véritable drame écologique et patrimonial qui se joue sur les hauteurs de La Réunion. J'apporte mon plein soutien à tous ceux qui sont engagés sans relâche contre cet incendie. Notamment les agents de l'ONF qui œuvrent aux côtés des pompiers » déclare Didier Robert. « Demain, nous serons aux côtés de ces mêmes acteurs, lorsqu'il s'agira d'être dans une démarche de replantation, à la fois de nos espèces indigènes mais surtout endémiques ». Le feu qui a déjà touché plus de 200 hectares de végétation, impacte également le quotidien d'une partie de la population mafataise "à laquelle nous devons également penser", ajoute le Président de la Région Réunion.



Comme lors du grand incendie de octobre 2010, mais également celui de 2013, la collectivité régionale demande dés à présent, à ce que les associations d'emplois verts puissent venir prêter main forte au dispositif. Pour Didier Robert, « le nettoyage des ravines, des sentiers touristiques et autres lieux sensibles, joue un rôle essentiel dans la maîtrise de ce genre d'incendie ».





