Incendies : Une marque peï lance un t-shirt en soutien à l’Australie

"Make Australia green again" peut-on lire sur ce nouveau t-shirt de la marque locale Pardon! , en référence aux terribles incendies qui ont détruit plus de 8 millions d’hectares en Australie.Une initiative solidaire, puisque tous les bénéfices obtenus par la vente de ces t-shirts seront reversés aux pompiers de l’état du Queensland (Rural Fire Brigade Association)."I help firefighters" , "j’aide les pompiers" est également inscrit sur le design original, qui met en scène les pompiers australiens éteignant des flammes, avec l’aide d’un koala, d’un kangourou et d’un dromadaire.