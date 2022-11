Incendie près de l'immeuble Europa 2 : "Pas de victime, pas de relogement, peu de dégâts"

Un incendie s’est déclaré hier soir vers 19h30 devant l’immeuble Europa 2 à Saint-Denis. L’ensemble des occupants, y compris ceux de l’immeuble voisin, a été immédiatement évacué par mesure de précaution, et sans qu’heureusement aucune victime n’ait été à déplorer. Les équipes de la SIDR se sont rapidement rendues sur place.



Le feu a été circonscrit vers 21h30. Les occupants ont rapidement pu regagner leurs appartements. Aucun relogement n’a donc été nécessaire.



Une enquête est en cours et la police scientifique est sur place ce jour pour déterminer les causes du départ du feu intervenu dans un véhicule garé sur le parvis de l’immeuble et qui s’est étendu à une nacelle et des matériaux de chantier situés à proximité.



La SIDR portera plainte ce jour et évacuera les matériaux incendiés dès obtention des autorisations préalables nécessaires. Europa 2 est un immeuble de l’ex-parc Apavou, il est actuellement en rénovation.



La SIDR remercie le SDIS pour son intervention rapide sur les lieux qui a permis de limiter les dégâts matériels causés par l’incendie et regrette la gêne occasionnée pour ses locataires.