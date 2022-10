A la Une . Incendie mortel au Tampon : Un homme mis en examen

Un homme a été mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre suite à un incendie mortel au Tampon. Il aurait participé à une soirée dans le logement qui s'est embrasé, quelques heures avant le drame. Voici le communiqué de Caroline Calbo, procureure de la République près du tribunal de Saint-Pierre : Par NP - Publié le Jeudi 6 Octobre 2022 à 15:19





L'autopsie n'a pas encore pu déterminer de façon exacte les causes du décès et nécessite des analyses complémentaires (anapath, toxicologiques...), étant précisé que les constatations ne sont pas celles habituellement rencontrées dans les décès liés à l'inhalation de fumée toxique d'un incendie.



En outre, les premières investigations ayant déterminé que le feu avait pris sur 3 points chauds du logement, une enquête était ouverte en flagrance pour meurtre et destruction par incendie et confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de St Pierre.



L'enquête révélait que le soir des faits, une soirée alcoolisée s'était déroulée dans le logement avec 2 amis du couple. La vérification de l'alibi de l'un des convives révélant des incohérences, il était placé en garde à vue le 4 octobre. Il ne livrait que peu de souvenirs de cette soirée.



Le 23 septembre 2022, le corps sans vie et calciné d'un homme trentenaire était retrouvé dans son appartement du Tampon . Sa compagne, qui présentait des brulures et un état de choc, était hospitalisée. Une enquête était ouverte en recherche des causes de la mort et permettait d'identifier formellement la victime.