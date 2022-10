A la Une . Incendie mortel au Tampon : Le suspect écroué

Un homme a été mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre suite à un incendie mortel au Tampon le 23 septembre dernier. Il a été placé en détention provisoire ce jeudi soir par le Parquet de Saint-Pierre. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 6 Octobre 2022 à 18:27





L'enquête a permis de déterminer que le feu avait pris sur trois points chauds différents. Les gendarmes ont découvert qu'une soirée arrosée avait eu lieu dans la soirée avec deux amis du couple qui habitait dans l'appartement. Les auditions ont mis la lumière sur des incohérences autour de l'alibi d'un des convives.



Le Parquet a requis le placement en détention du suspect, un sans abri, déjà condamné auparavant à 9 ans de prison pour viol sur mineur. Caroline Calbo, procureure de la République, évoque une crainte de représailles sur les proches des victimes.



L'avocat du suspect, Maître Ghislain Chung-To-Sang, regrette des conditions défavorables à son client qui n'était pas en état de répondre aux questions à son arrivée au tribunal, à 8 heures du matin, au sortir de 48 heures de garde à vue. Il rappelle que l'homme a été libéré en mars 2021 au terme de sa peine de prison, qu'il n'a pas eu d'accompagnement et qu'il s'est retrouvé à la rue. Il a demandé le placement en contrôle judiciaire.



