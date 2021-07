La grande Une Incendie mortel à Plateau Caillou : "Nous n'avons rien pu faire"

Une mère et l'un de ses enfants sont décédés ce samedi, prisonniers de leur habitation située sur l'avenue principale du centre de Plateau Caillou. Le quartier est sous le choc. Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 25 Juillet 2021 à 08:10





Le voisinage se mobilise avec courage en attendant les pompiers de la caserne du Bernica, les plus proches, afin de sauver la maman, la trentaine, et sa fille d'environ 6 ans. Grâce à leur intervention, deux enfants sont sortis de l'habitation. Malheureusement, au premier et seul étage de la petite demeure située sur l'avenue Paul Julius Bénard, une jeune femme et l'un de ses enfants se trouvent toujours prisonniers des flammes.



"La maman est venue à la fenêtre mais elle n'a pas pu sortir. Malheureusement nous ne pouvions pas intervenir. Nous n'étions pas équipés pour affronter les flammes", raconte un autre voisin désolé. "Cette famille est là tout comme nous depuis 1996. Le quartier est sous le choc", ajoute-t-il.



Ce drame s'est joué dans un contexte déjà lourd puisque cette famille a subi la perte d'un enfant il y a huit jours, selon le voisinage. "Le feu est apparemment parti d'une bougie allumée", affirment les riverains. Une bougie allumée en la mémoire de la personne disparue.



Samedi soir, les proches des victimes ont également dû faire face à l'insoutenable attente. Les sapeurs pompiers ont dû faire usage de leur appareil de détection thermique avant de pouvoir effectuer la levée de doute sur la présence de deux victimes à l'étage. Une fois le triste constat confirmé, il est enfin revenu aux gendarmes d'annoncer la mauvaise nouvelle à la famille.



