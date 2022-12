Incendie meurtrier à Vaulx-en-Velin : Une enquête pour "dégradation volontaire par incendie ayant entrainé la mort" initiée

Le parquet de Lyon a initié une enquête pour « dégradation volontaire ayant entrainé la mort » après la mort de dix personnes dans l’incendie d’un immeuble d’habitations de Vaulx-en-Velin (Auvergne-Rhône-Alpes). Le drame est survenu dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 décembre, à 3h du matin. L’immeuble situé dans un quartier populaire en pleine rénovation urbaine a été en proie aux flammes, poussant ses habitants à se jeter dans le vide.



Une femme a même jeté son fils du quatrième étage avant d’emboiter le pas pour avoir la vie sauve, selon certains témoignages recueillis par l’AFP. Fournissant des précisions sur les victimes ainsi que les procédures en cours, le parquet de Lyon a révélé qu’après identification, les dix victimes décédées sont 6 adultes et quatre enfants. Le sinistre a également fait vingt-quatre blessés dont quatre grièvement.



« Nous vous confions que nous comptons parmi les 10 victimes décédées, quatre enfants et six adultes », a souligné le parquet avant d'ajouter qu’il n’y avait eu aucune « interpellation depuis l’ouverture de l’enquête pour dégradation volontaire par incendie ayant entrainé la mort ». L’enquête se poursuit.



Dans l’après-midi de samedi, 600 personnes s’étaient rassemblées sur le parvis de l’hôtel de ville de Vaulx-en-Velin pour rendre hommage aux victimes.