A la Une . Incendie en Grèce : 30.000 habitants et touristes évacués de l'île de Rhodes

Près de 30.000 personnes ont été évacuées pour échapper à l'incendie qui ravage l'île de Rhodes, en Grèce. Par N.P - Publié le Dimanche 23 Juillet 2023 à 11:47





Les autorités locales ont indiqué avoir mis à l'abri 30.000 personnes et qu'environ 2.000 autres avaient été évacués par bateau hors de l'île. Plus de trente bateaux ont été engagés dans cette opération.



Le front de l'incendie s'étend sur 9 kilomètres, du centre jusqu'à l'Est de l'île. Plus d'un millier d'autres personnes attendaient d'être évacuées des villages de Pefki, Lindos et Kalathos.



Cinq hélicoptères et 173 pompiers sont mobilisés pour combattre les flammes. Trois hôtels dans le secteur de Kiotari ont subi des dégâts.



JUST IN 🚨 Hundreds of people evacuated as out-of-control wildfire threats Rhodes in Greece pic.twitter.com/D9DPL7I6Qu

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 22, 2023



Impressionnantes images d’évacuations à Rhodes, où des centaines de personnes sont contraintes de marcher sur les routes pour s’éloigner des feux.



Hors de contrôle, les incendies ravagent l’île grecque depuis trois jours. pic.twitter.com/VM6LMczmzX

— Alexandros Kottis (@alexandros_kts) July 22, 2023

⚫️🚨 30 000 personnes évacuées de l'île de #Rhodes en Grèce à cause des #incendies.



➡️ La situation devient incontrôlable. pic.twitter.com/NmAmUR997f

— Perkut (@PerkutMedia) July 22, 2023