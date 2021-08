A la Une . Incendie en Californie : L’équivalent de La Réunion est parti en fumée

Depuis la mi-juillet, la Californie connaît le deuxième plus grand incendie de son histoire. C’est l’équivalent de la surface de La Réunion qui a déjà été ravagé par les flammes. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 19 Août 2021 à 14:51

Depuis le début de l’été dans l’hémisphère nord, les catastrophes naturelles se multiplient. En plus des inondations, des incendies gigantesques se déclenchent sur différents continents. C’est le cas aux Etat-Unis et plus précisément en Californie qui fait face à un incendie baptisé "Dixie Fire".



Attisé par une forte chaleur, une grande sécheresse et des vents continus, le Dixie Fire est rapidement devenu le plus grand feu de forêt de la saison dans l’État américain et même le deuxième plus grand de son histoire.



Selon les derniers chiffres donnés par les autorités américaines, ce sont plus de 2.500 km2 qui ont été détruits par les flammes. Cela représente la surface de l’île de La Réunion. Un ordre d'idée qui donne la mesure de la tâche des pompiers.



Actuellement, plus de 6.000 d'entre eux sont mobilisés jour et nuit afin de combattre les flammes. Un village a déjà été rayé de la carte, tandis que douze villes sont actuellement menacées.



Selon les premiers éléments de l’enquête, le sinistre est dû à la chute d’un arbre sur un poteau électrique appartenant à la Pacific Gaz and Company. Cette compagnie s'est déjà rendue coupable d'avoir provoqué un incendie en 2018 qui avait coûté la vie à 86 personnes.



Un drame qui ne fait malheureusement qu’appuyer le récent rapport du GIEC (le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) sur le réchauffement climatique.





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité