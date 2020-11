La grande Une Incendie du Maïdo : Le jour de l'estocade

En ce quatrième jour d’incendie au Maïdo, les soldats du feu sont toujours mobilisés pour contenir les flammes. Plus de 200 hectares sont partis en fumée et les conditions météorologiques de ces derniers jours n’ont pas favorisé l'action des pompiers. Une cellule de crise s’est tenue hier en préfecture et tous les acteurs concernés espèrent une issue favorable rapidement. Ce mardi est une journée décisive. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 10 Novembre 2020 à 06:00 | Lu 799 fois

À la sortie de la cellule de crise, le préfet Jacques Billant s’est montré déterminé. Ce mardi, 150 pompiers vont être mobilisés pour tenter de venir à bout de l’incendie qui ravage le Maïdo depuis samedi. Si hier, le préfet annonçait que « le feu est maîtrisé », la nuit n’a pas encore livré son verdict. Des pare-feu sont mis en place en lisière nord et sud pour tenter de stopper sa progression.



Malgré la demande des autorités pour l’arrivée d’un second Dash sur l’île, le plus haut représentant de l’État sur l’île a indiqué que les Dash étaient engagés en métropole pour le transport de patients atteints de la Covid.



"Il faut vraiment que l’on porte l’estocade, avec force, pour qu’on puisse traiter ces fameuses lisières, pour pas qu’il reste de points chauds, ou le moins possible. Parce que si la situation se dégrade dans les prochains jours, qu’on ne soit pas submergé par les reprises, parce qu’il y en aura de toute façon, mais qu’il n’y en ait pas trop" indique Hervé Berthouin, le contrôleur général du SDIS.



Pour lutter contre le feu, 6 citernes d’eau ont été réquisitionnées par les autorités. Mais les soldats du feu restent dépendant des conditions météorologiques, entre le vent qui attise les flammes et les nuages qui nuisent à la visibilité. "Que ce soit samedi ou que ce soit dimanche, je pensais qu’on avait gagné et en une heure la situation s’est dégradée. Mais si la situation au niveau du vent et au niveau de la visibilité reste telle qu’elle est, on va porter l’estocade demain (ce mardi NDLR)", assure Hervé Berthouin.





