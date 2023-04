A la Une . Incendie de la résidence La Marina : Deux proches de victimes entendues

​L’Association des Victimes de l’incendie de la Marina continue son travail pour faire reconnaître la cascade de manquements survenus dans la nuit du 13 décembre 2021 à Saint-Denis. Par LG - Publié le Mardi 25 Avril 2023 à 09:42





La vérité tout d’abord sur l’origine de l’incendie. Ce volet a, évidemment, fait l’objet de l’ouverture immédiate d’une enquête pour "destruction volontaire par incendie ayant entrainé des blessures puis ayant entraîné la mort".



La vérité, ensuite, sur l’utilisation des fonds débloqués et promis par divers organismes ou institutions comme nous vous le révélions en octobre 2022. Les dons en faveur des sinistrés de l'incendie de La Marina ont-ils tous été utilisés ?

L’association compte bien peser de tout son poids pour que l’enquête ouverte par le parquet de Saint-Denis s'évertue à élargir le champ des responsabilités, à commencer par celles des personnalités morales ou physiques telles que le SDIS, le bailleur social SIDR ou le promoteur de l’immeuble.



Ce lundi, pendant trois heures, Dorine et Mickaël Nimphort, qui ont perdu quatre membres de leur famille dans l’incendie, ont été entendus par une juge d’instruction.



La famille Nimphort-Hoarau avait engagé une action en justice dès janvier 2022 pour "homicide involontaire et non-assistance à personne en danger", autrement dit en prenant en compte d'emblée un spectre beaucoup plus large des éventuels responsables concernant l'architecture du bâtiment et l'organisation des secours. Une plainte qui venait donc élargir le champ de l'enquête pour "incendie volontaire" ciblant "simplement" le ou les mains incendiaires. Un an et demi après le dramatique incendie de la résidence La Marina à Montgaillard Saint-Denis, ses victimes restent déterminées à découvrir la vérité.La vérité tout d’abord sur l’origine de l’incendie. Ce volet a, évidemment, fait l’objet de l’ouverture immédiate d’une enquête pour "destruction volontaire par incendie ayant entrainé des blessures puis ayant entraîné la mort".La vérité, ensuite, sur l’utilisation des fonds débloqués et promis par divers organismes ou institutions comme nous vous le révélions en octobre 2022.L’association compte bien peser de tout son poids pour que l’enquête ouverte par le parquet de Saint-Denis s'évertue à élargir le champ des responsabilités, à commencer par celles des personnalités morales ou physiques telles que le SDIS, le bailleur social SIDR ou le promoteur de l’immeuble.Ce lundi, pendant trois heures, Dorine et Mickaël Nimphort, qui ont perdu quatre membres de leur famille dans l’incendie, ont été entendus par une juge d’instruction.La famille Nimphort-Hoarau avait engagé une action en justice dès janvier 2022 pour "homicide involontaire et non-assistance à personne en danger", autrement dit en prenant en compte d'emblée un spectre beaucoup plus large des éventuels responsables concernant l'architecture du bâtiment et l'organisation des secours. Une plainte qui venait donc élargir le champ de l'enquête pour "incendie volontaire" ciblant "simplement" le ou les mains incendiaires.