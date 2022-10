A la Une . Incendie de la Marina : "Ils ont tous la trouille"

Michel Mani est le président du Syndicat autonome du personnel du service départemental d’incendie et de secours. La position du SAPSDIS a été très claire une fois le choc de l'incendie de la Marina passé : il faut établir les responsabilités pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Le syndicat a décidé pour cela de porter plainte contre X pour mise en danger de la vie d’autrui car il disposait d'éléments qui les chiffonnait. C'est par exemple le cas sur le nombre de bras disponibles cette nuit-là pour une ville comme le chef-lieu. Dix mois après le drame, la plainte du syndicat ne sera pas la seule déposée sur le bureau du procureur de la République puisque l'Association des victimes de l’incendie de la Marina va faire entendre parler d'elle très prochainement. Nous avons interrogé Michel Mani pour mieux cerner le déroulement de l'intervention des pompiers en cette nuit cauchemardesque du 13 décembre 2021. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 11 Octobre 2022 à 09:22

ZINFOS : Est-ce que ce sont les pompiers de Saint-Denis ou de la Montagne qui sont intervenus en premier ce soir-là ?



Michel Mani : C’est Saint-Denis, un fourgon et la grande échelle. Ensuite sont arrivés Sainte-Marie et la Montagne.



Sainte-Marie, ils se sont fait arrêter sur le même quartier Montgaillard. Ils se sont fait arrêter par des gens puisqu’il y avait au même moment un incendie dans une cave d’immeuble. Les gens avaient appelé le 18 et en voyant le camion arriver dans le noir, ils se sont mis à faire des gestes. Le camion s’est arrêté pour éteindre et pour les collègues, c’était ça l’incendie de la Marina. Manque de pot, c’était pas celui-là. Cet incendie-là il avait lieu en contrebas de l’immeuble la Marina. Sur la même voie mais en contrebas de l’immeuble.



Ils ne pouvaient pas faire autrement puisqu’un collègue m’avait expliqué qu’une personne s’était mise en travers de la route en faisant de grands gestes, ce monsieur avait deux voitures qui étaient dans le parking sous-terrain qui prenait feu. Donc les collègues se sont arrêtés, ont perdu énormément de temps, avant de comprendre que ce n’était pas l’incendie où ils étaient appelés. Et ça personne ne l’a dit.



Ce premier incendie a eu lieu à environ 300 mètres de la Marina ?



C’est ça, c’était un feu de parking en sous-sol.



Les collègues m’ont expliqué les renforts, je sais qu’est-ce qu’il y avait dans le camion etc. Ils m’ont donné les détails, c’est pour ça que je me suis dit : « ce n’’est pas possible qu’on laisse quelque chose comme ça dans le fénoir. Nous ce qu’on veut ce n’est pas polémiquer, ce n’est pas d’accuser les uns, les autres, c’est savoir la vérité. Pourquoi autant de victimes dans un feu d’appartement ? C’est tout ce qu’on veut savoir. On ne juge personne, on ne vise personne nous. On veut juste savoir pourquoi. Pourquoi à Saint-Denis on était à 11 au lieu de 17 minimum ?



Justement, c’est l’objet de ma prochaine question : 12 présents ce soir-là…



11 avec le chef de garde ! Le chef de garde n’est pas une personne qui éteint le feu. C’est celui qui dirige les opérations. Ça fait un bras en moins.



Le chef de garde reste au bureau alors ?



Non, le chef de garde fait fonction de chef de groupe. A partir du moment où il y a un incendie grave, qu’il y a deux fourgons plus une ambulance qui décollent, le chef de garde change de casquette, il devient chef de groupe, il prend le véhicule de service qui est un Duster et se rend sur les lieux pour donner les consignes d’intervention. Il n’intervient pas lui ! Donc on ne peut pas lui faire porter le chapeau.



Si ce n’est pas un incendie qui comporte deux engins, le chef d’agrès ou grade d’adjudant sur les FPT, peut faire cette fonction-là. Mais à partir du moment où il y a deux engins qui sont sur les lieux, c’est le chef de garde de Saint-Denis, ce soir-là de 19h à 7h du matin, qui se transforme en chef de groupe. Il a été formé pour ça. Il se rend sur les lieux pour commander les opérations. Il ne faut pas que les choses soient mélangées parce que la population ne comprendra pas. Ce sont des termes très techniques. Il faut être dedans pour comprendre ça.



Qu'est-ce que le « règlement opérationnel » ? Est-il lié à la strate démographique de Saint-Denis ? Avec 140.000 habitants il faut avoir tant de pompiers, c’est ça l’idée ?



C’est ça. Le règlement opérationnel est adopté par le préfet. C’est important : le préfet siège au conseil d’administration du SDIS, vote le RO (règlement opérationnel) et le RI (règlement intérieur). C’est très important, il faut que les gens comprennent que tout ce qui est "opérationnel incendie des biens ou des personnes", c’est bien sous la responsabilité du préfet. Le préfet siège au CASDIS et il est représentant de l’Etat. Il est le premier seigneur des opérations.



Il ressort que le premier camion serait arrivé une heure quinze minutes après, est-ce que c’est vrai ?



Alors ça c’est vérifiable parce qu’on a une centrale d’appels. Il ne faut pas mentir aux gens. Je ne crois pas que c’est 1 heure de temps après, ils se sont trompés de camion (en parlant des témoins, ndlr). Pour faire Montgaillard - Saint-Denis, moi qui ai fait toute ma carrière à Saint-Denis, je peux vous dire que, si au moment où l’alerte est arrivée, c’est-à-dire à la centrale d’appels, le « CTA », on est sur les lieux au plus tard dans les 15-20 minutes. Ça c’est mentir aux gens, on ne peut pas faire ça ! Ça, c’est engager la responsabilité de mes collègues alors que c’est très faux et c’est vérifiable car tout est enregistré.



Je pense qu'avec les plaintes qui ont été déposées, les enquêteurs vont saisir la bande. Le coup de téléphone il est enregistré. L’heure est sur l’horloge parlante. Tout est synchronisé. La sortie du véhicule du CSP de Saint-Denis est diffusée à la radio comme ceci : « sortie du camion FPTL telle heure », l’échelle pareil, la VSAV pareil, et le chef de groupe dit aussi : « chef de groupe se rend sur les lieux », c’est-à-dire qu’il quitte Saint-Denis. Tout est noté. C’est d’une précision d’une montre suisse. Tout le monde dit « les pompiers sont arrivés en retard » mais les minutes paraissent des heures.



Une heure après : c’est impossible, c’est impossible ! Saint-Denis ils sont trop professionnels ! Quand on dit la Montagne et Sainte-Marie qui ont été arrêtés par rapport à ce qui s’est passé sur le premier incendie à côté je dis "oui", mais Saint-Denis non ! Et moi je sais que le responsable de la garde m’a dit : « il avait beau appeler au secours pendant une heure de temps, il n’a pas vu une de nos autres casernes arriver sur les lieux ». Saint-Denis on ne pouvait plus, on n’avait plus personne. On avait vidé Saint-Denis par manque d’effectif. Là il ne faut pas confondre le moment où le chef de groupe qui fait fonction de chef de garde sur cette intervention-là, dit : « envoyez-moi du renfort et lui il a la montre, l’appel est enregistré et les renforts quand ils arrivent sur les lieux, c’est contrôlé, on ne peut pas tricher.



Vous savez qui donne l’ordre à un moment donné, dans la nuit, d’appeler plus de renforts, plus de casernes ?



Ce sont les officiers supérieurs. Après le chef de groupe, il y a un autre commandement qui arrive sur les lieux. Puisque c’est grave, il en est informé. Le temps qu’il arrive sur les lieux, c’est lui qui prend le commandement. Le chef de groupe, le « petit » lieutenant volontaire, il s’efface.



Donc les deuxièmes à arriver, c’était Sainte-Marie et la Montagne ?



La Montagne, imaginez-vous descendre avec un camion plein d’eau, 6000 litres, en pleine nuit, les rampes de la montagne… Il faut d’abord que les gens comprennent : un camion de pompiers ne peut pas quitter le hangar de la Montagne où il est stationné si la sécurité n’est pas faite. C’est-à-dire que si les ballons d’air comprimé pour les freins hydrauliques ne sont pas gonflés, le camion ne descend pas les rampes. Donc il y a déjà 2-3 minutes perdues, c’est important. Le camion ne part pas car tous les voyants sont au rouge parce que les bacs sont vides, il n’y aura pas de frein. Des consignes ont été passées à tous les conducteurs de casernes dans les hauts comme le Bernica, Trois bassins, Plaine des Palmistes…. Lorsqu’ils sont en formation « tout engin », ils savent que « si vous descendez ou montez, ne prenez pas le risque de faire sortir un camion si les bacs sont vides car vous mettez en péril la vie de vos collègues ». Moi j’ai été conducteur pendant des années, je sais ce que c’est.



Un camion de la Montagne dans les rampes vers le Barachois préfecture, un bon conducteur met 25 minutes à 30 minutes. Après, préfecture - Montgaillard il faut rajouter 8 à 10 minutes. Vous voyez déjà, c’est de cette heure-là dont on parle, ce décalage horaire. Et de toute façon, comme je vous dis, tout est enregistré. Le camion de la Montagne quand il est sorti, il a dit au CTA : « CCF Montagne quitte pour renfort Montgaillard pour feu d’immeuble », c’est enregistré. « CCF La montagne arrive sur les lieux », c’est enregistré.



Un pompier m’a dit que les engins de la Montagne étaient assez récents



Tout a été renouvelé, il n’y a pas de souci d’engins. Les soucis, c’est fini ça ! Tout est neuf chez nous. Il suffit de voir les immatriculations.



On m'a également signalé que la bouche incendie du côté de la Marina était non fonctionnelle ?



Elle ne fonctionnait pas. Ils ont fait un « établissement au dévidoir », ça aussi ils me l’ont dit, effectivement. C’est-à-dire qu’ils ont dû aller sur un tuyau situé plus loin. Ils ont déroulé de 50 à 100 mètres de tuyaux. C’est ce qu’on fait lorsque la bouche est défectueuse ou qu'elle n’a pas de pression. On envoie une reconnaissance de l’autre côté chercher la bouche qui est la plus proche et on établit à l’aide du dévidoir, c’est pour ça qu’on en a un ou deux à chaque camion. Ils font 200 mètres quand même.



On m’a dit qu’ils avaient dû se ravitailler depuis la borne du stade de Montgaillard



C’est possible. Ce qui les a aidés, c’est que l’eau allait de haut en bas, la pression n’était pas en perte de charge sinon on aurait perdu 1 bar tous les 100 mètres et ça aurait été compliqué.



Votre plainte, j’imagine que vous n’en connaissez pas la suite donnée par le parquet ?



Non, on n’a pas de suite. On est toujours dans l’attente. Mais on a fait l‘analyse des choses. Dans cette histoire, il y a beaucoup de gens d’Etat qui sont concernés donc vous voyez ce que je veux dire : si la plainte est recevable, il faut que monsieur le préfet revienne. Il faut qu’il nous explique pourquoi il a voté dans le conseil d’administration : pourquoi on était à 12 dans le centre de secours de Saint-Denis au lieu de 17 ? Et après c’est à lui de se défendre, d’attaquer le directeur, le président du conseil d’administration, le président du conseil départemental, vous voyez la chaîne… ils ont tous la trouille.



Nous ce qu’on veut, ce n’est pas un règlement de comptes. Sil y a faute, qu’on le dise qui a fauté. Qui est responsable ? C’est tout ! Le but de la manoeuvre ce n’est pas de tirer les uns sur les autres. Si on a une part de responsabilité, on l’assume ! Parce que les pompiers de Saint-Denis ont fait le job, eux.



Un mois avant cet incendie, on vous avait rencontré au tribunal administratif, certains de vos collègues avaient été mis de côté parce qu’ils ne voulaient pas se faire vacciner. Est-ce que c’est l’unique raison ou est-ce que c’était déjà récurrent, bien avant le covid ce manque d’effectifs ?



Non ! Le SDIS est malade depuis des années. Les pompiers sont malades ! Ils ont une telle pression, ils font le boulot de quatre personnes. Demandez combien de congés maladie il y a… Avec ça, rajoutez le covid et les non vaccinés… c’est sûr que ça s’est empiré.



Mais ça ce n’est pas une responsabilité à mettre sur la table puisque nous avions des volontaires qui crèvent la dalle, qui demandaient à faire des heures supplémentaires et pour des raisons financières, on ne les a pas pris. A Saint-Denis, il y a des gens qui aimeraient faire des gardes en plus pour avoir un petit bonus à la fin de l’année.



Les pompiers n’étaient pas armés pour affronter l’incendie de la Marina