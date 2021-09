Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Incendie de Plateau Caillou : les pompiers toujours sur les lieux Ce dimanche 19 septembre, en début d’après-midi, un important incendie s’est déclaré dans la Savane de Plateau Caillou. Des habitation ont été menacées, puis mises en sécurité par les pompiers des casernes de l’Ouest et du Sud. Pour maîtriser les flammes, 50 pompiers étaient mobilisés. Le Maire de Saint-Paul Emmanuel SÉRAPHIN avec Sylvie CENDRE, la Sous-préfète de Saint-Paul, Huguette BELLO, la Présidente de Région et les élus du secteur se sont rendus au poste de commandement à Plateau Caillou.Aujourd’hui, si l’incendie est fixé, des points chauds demeurent et les pompiers sont toujours à pied d’oeuvre pour les éteindre et éviter une potentielle reprise activée par les vents forts.

Depuis ce dimanche, plusieurs hectares de la Savane sont partis en fumée lors de cet important incendie qui s’est déclaré aux alentours de 13h. L’évaluation du nombre d’hectares partis en fumée est toujours en cours. À l’heure actuelle, sur la zone impactée aucun arbre ou arbuste endémique n’a été détruit par les flammes. En revanche, des mousses rares et certaines endémiques de la Savane ont été détruites.

Ce lundi, la RN1 Saint-Paul/échangeur Plateau Caillou, les bretelles de sortie sont à nouveau rouvertes à la circulation dans les deux sens.

Depuis 8h30 ce matin, 4 engins sont sur place pour éteindre les dernières fumerolles, qui émanent de la zone déjà brûlée, suite à la reconnaissance des pompiers de Trois-Bassins.





Dans la même rubrique : < > Découverte 3D et sensibilisation au tri pour les marmailles, ça vous dit ? Baignade, activités nautiques et circulation interdites sur le littoral