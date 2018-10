Communiqué Incendie de Cambaie: Quels moyens pour les pompiers de St-Paul ?

Un important incendie s’est déclaré dans un dépôt de matériaux situé à Cambaie à Saint-Paul le samedi 26 novembre. Plus de cinquante sapeurs- pompiers venus de toute l’île sont intervenus. Le bilan est très lourd. Un homme a été tué et 14 personnes ont été blessées dont 2 civils et 12 sapeurs-pompiers.



J’adresse toutes mes condoléances à la famille et aux proches de la victime, ainsi que mes vœux de prompt rétablissement aux blessés touchés par ce terrible sinistre.

Cet épisode met encore une fois en avant le manque de moyens criant des sapeurs-pompiers de La Réunion. Olivier Hoarau, mairie du Port, s’est exprimé à ce sujet le jour même du drame.



S’agissant de la commune de Saint-Paul, force est de constater que les pompiers ne disposent pas de tous les moyens d’intervention nécessaires pour un territoire aussi vaste.

Le projet de caserne de pompiers prévu par l’ancienne majorité a été mis à la poubelle par le maire Joseph Sinimalé. Pour une ville de plus de 107 000 habitants, Saint-Paul ne dispose toujours pas d’une caserne de pompiers digne de ce nom. Les locaux loués dans l’urgence à Savanna, il y a plus de 10 ans, sont devenus pérennes et les pompiers du Bernica travaillent dans des conteneurs installés depuis plus de 30 ans.



Alors que la commune de Saint-Paul dispose de 6 élus dans la majorité départementale, dont le président de cette collectivité, aucune avancée n’est à signaler. Même le centre de formation destiné aux pompiers du département prévu au niveau du Centhor est passé aux oubliettes.



La sécurité des biens et des personnes contre les incendies doit être garantie pour chaque citoyen. Au regard du drame qui s’est déroulé à Cambaie, le maire de Saint-Paul et les Conseillers départementaux doivent se rappeler à leurs responsabilités et donner tous les moyens humains et matériels aux soldats du feu pour qu’ils puissent remplir leurs missions dans les meilleures conditions, sans mettre leur vie en danger.



Emmanuel SÉRAPHIN, Conseiller municipal de Saint-Paul Zinfos974 Lu 87 fois





Dans la même rubrique : < > Projet de Loi de Finances (PLF) 2019 : "AIDE-TOI, LE CIEL T’AIDERA !" Nourrir son chien coûte 70% plus cher qu'en métropole