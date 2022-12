A la Une . Incendie dans la banlieue de Lyon ce matin : Au moins 10 morts dont 5 enfants

Le préfet du Rhône a activé le plan nombreuses victimes alors que quatre personnes se trouvent en urgence absolue et dix personnes légèrement blessées, dont deux pompiers. Par NP - Publié le Vendredi 16 Décembre 2022 à 10:40

Vers 3 heures du matin ce vendredi, un incendie s'est déclaré dans un immeuble d'habitation de sept étages situé à Vaulx-en-Velin dans la banlieue lyonnaise (69). L'origine est encore inconnue alors que la préfecture annonce par voie de communiqué un bilan provisoire particulièrement lourd : 10 morts dont 5 enfants, 4 victimes en urgence absolue et 10 blessés légers dont 2 pompiers.



Les secours ont engagé 170 soldats du feu dans l'opération et 65 engins. Selon la presse sur place, le feu serait parti du rez-de-chaussée du bâtiment et se serait ensuite propagé aux étages. Il serait désormais maîtrisé.