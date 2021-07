Faits-divers Incendie d'une maison à Villèle, un père et sa fille retrouvés morts

Deux membres d'une même famille ont été retrouvés morts à l'intérieur d'une maison incendiée. Par I.S - Publié le Mardi 6 Juillet 2021 à 08:16

Les pompiers sont intervenus sur une maison en proie au flammes au cours de la nuit, à Villèle (Saint-Paul).



Les corps d'un père et sa fille, âgés respectivement de 63 et 20 ans, y ont été retrouvés.



Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ce drame familial.