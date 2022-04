Incendie d'un immeuble de la SIDR à St-André

Le communiqué de la SIDR :



Un incendie d’origine inconnue est survenu cette nuit dans l’immeuble Salanganes de la SIDR à Saint-André, comprenant 143 logements et 11 commerces. Le feu s’est déclaré vers minuit au 1er étage d’un bâtiment qui en compte 3. Les premières constations sont en cours, les causes de l’incendie sont indéterminées. Cinq personnes ont dû être transportées à l’hôpital.



"Nos locataires peuvent être assurés que la SIDR fera tout pour limiter les conséquences de l’incendie de cette nuit. Une enquête en cours devra faire toute la lumière sur les origines de feu et l’expertise nous permettra de déterminer l’avenir des logements impactés. La SIDR reste comme toujours à la disposition de ses locataires pour les accompagner individuellement", précise Thierry Ouillon, Directeur Général de la SIDR.



Sur place, les pompiers, la Police, la mairie ont immédiatement coordonné les actions liées au sinistre avec les représentants de la SIDR, L’intervention des pompiers a été rapide et a pris fin vers 3h00 du matin. La SIDR s’est mobilisée sur place pour faciliter l’accès des secours, les mesures d’évacuation des locataires. Cinq personnes ont été prises en charge et transportées vers l’hôpital de Saint-Benoît, sans plus d’information les concernant à l’heure de la publication de ce communiqué. La SIDR exprime en priorité toutes ses pensées à ces familles touchées par le sinistre.



Cet incendie a ainsi nécessité l’hébergement d’urgence de 4 familles. Deux d’entre elles seront hébergées par leur famille pour les prochains jours et le relogement d’urgence d’une 3e famille a été pris en charge par les services de la mairie. 2 commerces et un 4e logement sont inondés et endommagés des suites de l’intervention des pompiers. Ce 4e relogement d’urgence est aussi pris en charge par la mairie de Saint-André.



Bilan matériel : Trois logements situés sur la même colonne sont sinistrés du fait de l’incendie et rendus inaccessibles. Un logement est entièrement détruit par l’incendie et un autre fortement endommagé par les fumées. Le constat des dégâts sur le troisième n’a pas été encore effectué.



Par mesure de prévention cette nuit, les pompiers ont fait évacuer 3 autres logements. Ces familles devraient pouvoir les réintégrer en toute sécurité dès aujourd’hui. Les premières mesures conservatoires ont été prises ce matin par la SIDR pour vérifier et sécuriser les alimentations en eau et en électricité.



Par ailleurs, l’urgence ce matin a été de pomper l’eau après l’intervention des secours afin de rétablir au plus vite l’électricité dans le bâtiment. Le courant a été en effet coupé pour 11 logements pour vérifications techniques. La SIDR est consciente de la gêne occasionnée pour les locataires concernés et met tout en œuvre pour en limiter les effets. L’expertise d’assurances, missionnée par la SIDR, est prévue cet après-midi sous réserve que le périmètre ne soit pas fermé par les forces de l’ordre. La fermeture et la mise en sécurité du logement détruit interviendra après l’expertise. Tous les locataires sont invités à signaler toute anomalie qui surviendrait dans les prochains jours, une information leur sera faite en ce sens.