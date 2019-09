Incendie aux Makes : Une mère célibataire avec trois enfants a tout perdu

"Tout a été détruit par les flammes". La famille a tout perdu en une nuit. L’incendie s’est déclaré vendredi soir dans une maison des Makes. Alertés, les sapeurs-pompiers sont parvenus à circonscrire le feu. Une enquête est ouverte pour déterminer l’origine du sinistre.



Rien n’a résisté à l’intérieur de la case en bois sous tôle dans laquelle vivaient cette mère célibataire et ses trois filles de 9 ans, 8 ans et 18 mois. Heureusement, aucune victime n’est à déplorer. Mais aujourd’hui, il ne leur reste plus rien. La famille est temporairement hébergée. Une solution de relogement lui a été proposée.



Un appel à la solidarité a été lancé par l’association Nou Lé La qui leur a déjà apporté vêtements et denrées alimentaires. Manquent effets scolaires, vaisselle, ustensiles de cuisine, meubles. "Il est urgent que les enfants reprennent le chemin de l’école, équipés", alerte l’association St-Lousienne.



----------

Pour tous dons, contacter l'association au 0692 940 915.