Incendie au Maïdo : la Ville lance un appel à la prudence

Un incendie s’est déclaré au Maïdo dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 novembre 2020. Les services de l’État, du Service départemental d’incendie et de secours, de la Ville de Saint-Paul ainsi qu’une délégation d’élus Saint-Paulois sont actuellement pleinement mobilisés sur le terrain.



La Commune lance donc un appel à la plus grande prudence et à la plus grande vigilance. Il est demandé à la population de ne pas emprunter la route forestière du Maïdo afin de ne pas gêner l’intervention des pompiers de toute l’île et ainsi permettre le bon déroulement des opérations de secours.



La Mairie a mis à disposition la salle polyvalente de la Petite France pour servir de base arrière aux soldats du feu.



Nous déplorons ce nouvel incendie et assurons de tout notre soutien nos concitoyens du territoire du Maïdo. Toute la Ville de Saint-Paul reste solidaire avec eux dans cette épreuve.



Retrouvez les photos prises sur site.