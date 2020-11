A la Une . Incendie au Maïdo : "On espère que c'est pas un gars de chez nous"

L'enquête de gendarmerie tentera de déterminer l'origine de l'incendie du Maïdo. Un départ de feu qui interpelle jusque dans les rangs des sapeurs pompiers alors que le calendrier était défavorable. Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 8 Novembre 2020 à 01:22 | Lu 323 fois

L’origine volontaire du feu du Maïdo ne fait peut de doute. Dès vendredi vers 19H30, les pompiers reçoivent la première alerte. Ils interviennent sur un feu qui s'est déclaré sur un îlot de végétation entourée d’une route goudronnée, au niveau du belvédère. Cet incendie a été déclaré éteint avant minuit.



Plus tard dans la nuit, un deuxième feu s’est déclaré. "Il était plus loin, distinct du premier", précise le colonel Boucheron, chef de groupement opérationnel du SDIS. Les premières équipes à être intervenues ont réussi à éteindre le premier foyer avant minuit mais c’était sans compter sur le départ du deuxième vers 2H30 du matin.



Un enchaînement qui rappelle de mauvais souvenirs. Ceux d’octobre 2010 et 2011 où la planèze du Maïdo a concentré tant d’efforts, durant des semaines pour le premier et des mois pour le second incendie.



Il y a dix ans, le feu s’était également déclaré vers 19H30 se souviennent des soldats du feu mobilisés sur ces deux théâtres d’opération il y a dix ans. Même la piste de personnes qui bivouaquaient au belvédère du Maïdo ne semble pas convaincre. A première vue donc, ce geste est criminel.



"Le DASH était en panne depuis deux jours"



"On espère que c'est pas un gars de chez nous", soufflent les mêmes pompiers qui ont vécu les gigantesques feux d’il y a dix ans, allumés par la main d'un pompier, le caporal Patrice Nirlo. "Les incendies ne peuvent pas revenir avec une telle fréquence", complète un agent de l’Office national des forêts, confortant la piste du geste volontaire. Cet agent aussi avait vécu les incendies d'il y a une décennie.



Ce sont des circonstances nettement défavorables qui immiscent le doute chez certains soldats du feu. "Le DASH était en panne depuis deux jours… moins de vingt personnes étaient au courant de son immobilisation. Et puis, le directeur départemental du SDIS, le colonel Hervé Berthouin a achevé sa mission ce vendredi après trois ans à La Réunion", font remarquer des pompiers simplement étonnés par la coïncidence du calendrier.



Ce samedi au poste de commandement, c’est ainsi le colonel Dominique Fontaine qui était le véritable numéro 1 sur site. D’ailleurs, l’appel à candidature pour le remplacement du colonel Berthouin s’est achevé le mois dernier sur un échec, le seul officier ayant candidaté ne présentait pas le niveau requis de contrôleur général pour un SDIS comme celui de La Réunion. L'appel à candidature sera renouvelé.





