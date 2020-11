Incendie au Maïdo: "À qui profite ce crime?", s'interroge la mère de Mathieu Caizergues

Tout savoir sur l'incendie au Maïdo

La mère de Mathieu Caizergues s'inquiète de l'impact de l'incendie du Maïdo qui a détruit déjà 200 hectares de végétation sur l'enquête en cours pour déterminer ce qui est arrivé à son fils.Mathieu Caizergues est porté disparu depuis juin 2017, puis déclaré décédé par la Justice. Des longues recherches avaient été entreprises et les chiens renifleurs s'étaient arrêtés en bord de falaise sur le sentier du Maïdo. La mère du gendarme avait réclamé des recherches en contrebas, ce qui s'est révélé difficile à réaliser.Mais le mois dernier, la chambre de l'Instruction , saisie par le procureur de la République a autorisé de nouvelles opérations de recherches. Une société de cordistes sera mandatée pour estimer la possibilité de descendre le long de la falaise, là où les chiens renifleurs ont perdu la trace de Mathieu Caizergues sur le sentier du Maïdo."Nous assistons impuissants à un incendie volontaire", écrit-elle. (À noter que la thèse criminelle est évoquée mais pas confirmée pour l'instant.)La mère de Mathieu Caizergues s'interroge donc clairement sur l'origine de l'incendie : "Nous sommes là, vigilants, attentifs à la suite des événements, et nous ne laisserons RIEN passer, ça suffit !!!"Elle ajoute : "Courage aux valeureux hommes du feu et pensées aux familles qui vivent dans le cirque."