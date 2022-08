A la Une .. Incendie au Diana Dea Lodge : Une statuette résiste aux flammes

Elle semble dire nous n'abandonnerons pas ! L'objet a survécu à l'incendie qui a ravagé une partie de l'hôtel de luxe situé en altitude à Ste-Anne. Les investigations sont toujours en cours afin de déterminer l'origine du sinistre. Par SF - IS - Publié le Jeudi 4 Août 2022 à 06:49





Dans la nuit de lundi à mardi, les parties communes, restauration, cuisine, bar, réception ainsi que deux chambres prenaient feu au sein de l'établissement hôtelier le Diana Dea Lodge. Le magnifique hôtel est situé sur les hauteurs de St-Benoit dans un parc aux biches. 63 clients, dont des enfants, ont été évacués en urgence en pleine nuit, les flammes atteignant près de quatre mètres.Mais, étonnamment, une statue a résisté à leurs assauts et se trouve intacte au milieu d'un spectacle de désolation.

"Si toutes nos parties communes sont réduites en cendres, nous voulions vous partager le cliché de cette statuette, seul objet survivant des flammes. Posée sur une table en bois, elle est restée figée à sa place, comme un pied de nez au mauvais sort. Elle semble nous dire "Nous n'abandonnerons pas !" et semble presque étonnée d'être toujours là", communique la direction de l'hôtel sur les réseaux sociaux.



Les investigations sont actuellement en cours pour déterminer ce qui a pu causer le départ de l'incendie. Toutes les pistes sont envisagées. Malgré le sinistre et l'arrêt brutal de son activité, l'équipe de direction ne baisse pas les bras et se projette déjà dans l'avenir : "Au fil des jours, des semaines, des mois, nous ne manquerons pas de vous tenir informés de nos avancées, et de vous dévoiler peu a peu, le Diana Dea 2.0. Avec vous, nos clients et collaborateurs, nous rendrons vite au Diana Dea Lodge sa splendeur et son sens de l'accueil" peut-on lire dans une de ses publications.