Incendie au Diana Dea Lodge : "Toutes les parties communes sont détruites"

"Nous avons eu un départ de feu aux alentours de 2h50, 3h. L'alarme s'est déclenchée, nous avons fort heureusement pu évacuer tous les clients. J'ai le grand soulagement de vous dire qu'il n'y a pas eu de blessé et que l'évacuation a pu se faire de façon ordonnée", déclare-t-il.



"L'incendie s'est propagé au niveau des parties communes et a très vite ravagé une grande partie de l'établissement, toutes les parties communes sont détruites", déplore le directeur du Diana Dea Lodge qui explique n'avoir que peu d'éléments qui expliquent ce qu'il s'est passé : "On est dans l'incompréhension. Une expertise est en cours. On ne sait pas si c'est accidentel ou criminel."



Bertrand Van Hauw salue la mobilisation des équipes municipales de Saint-Benoît : "La mairie a pu nous aider très vite à prendre en charge les clients qui ont été transférés dans un gymnase cette nuit et avoir une collation. On organise la logistique pour qu'ils puissent retourner récupérer dans les chambres ce qui est possible."



Bertrand Van Hauw a souhaité souligner le travail de l'employée de garde cette nuit : "Une collaboratrice qui travaille de nuit, a très bien fait son travail toute seule et a réussi à évacuer les clients, le temps que la direction monte sur place. Quand je suis arrivé, 20 minutes après, l'hôtel était déjà très en proie aux flammes."