Communiqué Incendie au Diana Dea Lodge : Jean-Hugues Ratenon s'exprime

Le député Jean-Hugues Ratenon apporte son soutien aux clients et à la direction du Diana Dea Lodge : Par NP - Publié le Mardi 2 Août 2022 à 11:42

A Paris actuellement, j’ai appris l’incendie qui a ravagé vers 3h ce matin l’hôtel de luxe Diana Dea Lodge à Ste Anne.



En premier lieu, je me réjouis que les 63 occupants de l’établissement sont sains et saufs grâce à l’intervention rapide des pompiers et des forces de l’ordre que je veux saluer ici.



En deuxième lieu, je déplore bien évidemment la destruction de cet hôtel 5 étoiles, outil de développement touristique de notre région Est. Je souhaite que l’enquête ouverte par le parquet de Saint-Denis fasse le plus rapidement possible toute la lumière sur cet incendie.



Enfin, j’exprime toute ma solidarité à la direction de l’établissement ainsi qu’à tout son personnel.