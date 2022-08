A la Une . Incendie au Diana Dea Lodge : Des clients ont dû fuir "par la campagne"

Une des clientes du Diana Dea Lodge raconte comment elle, son fils et ses 6 petits-enfants ont pu échapper aux flammes durant l'incendie du Diana Dea Lodge. Par Isabelle Serre - Publié le Mardi 2 Août 2022 à 10:46





La vacancière raconte à Zinfos974 ce qu'il s'est passé cette nuit dans les Hauts de Saint-Benoît : Brigitte est en vacances à La Réunion avec son fils et ses 6 petits-enfants. Elle passait sa dernière nuit au Diana Dea Lodge lorsque l'hôtel a en grande partie détruit par les flammes . Ils étaient en tout 63 clients (dont 9 enfants) à avoir été évacués suite à l'incendie. Ils ont été hébergés dans un gymnase.La vacancière raconte à Zinfos974 ce qu'il s'est passé cette nuit dans les Hauts de Saint-Benoît :

"C'était beaucoup d'émotions, mais ça va. J'ai 6 petits-enfants qui étaient là avec nous, entre 4 et 12 ans. Fallait tenir pour eux", explique Brigitte, soulagée qu'aucun membre de sa famille n'ait été blessé dans le sinistre, avant d'ajouter : "Ils avaient une chambre à côté, mon fils est allé les chercher. Et on est vite partis dans la campagne !"



Elle revient sur le début du sinistre : "On a entendu l'alarme vers 3 heures. Au début, on a pas trop su. On a ouvert la porte, on a rien vu de particulier. Mais tout le monde nous a dit que y avait le feu et on est partis ! Et on a vu les flammes à ce moment-là. Les flammes étaient du côté de la réception, de la cuisine. C'est pour ça qu'on a dû passer par la campagne parce qu'on a pas pu reprendre le chemin de la sortie normale. On pouvait pas aller au parking pour chercher nos voitures non plus."



Les équipes du Diana Dea Lodge organisent ce matin un retour des clients sur les lieux pour qu'ils puissent récupérer leurs affaires.