Dans un communiqué, le Caudan Waterfront explique qu'à 19 h 15 jeudi, un incendie s’est déclaré au rez-de-chaussée de Barkly Wharf, dans l’aile du Craft Market. Les pompiers de Port-Louis et de Coromandel sont arrivés sur les lieux dix minutes plus tard et ont sécurisé le site.