Incendie au Centre Hospitalier Ouest Réunion : fermeture des urgences

Le communiqué :



Un incendie s’est déclaré dans un local technique du Centre Hospitalier Ouest Réunion à Saint-Paul. Aucune victime n’est à déplorer et le SDIS a pu éteindre l’incendie.



Toutefois, le service d’urgence du CHOR est fermé jusqu’à nouvel ordre. Les prises en charge urgentes sont transférées sur le CHU.



Il est demandé à la population de ne pas se rendre directement aux urgences et d’appeler préalablement le 15 qui orientera les patients soit vers les médecins de ville de garde, soit, si leur état de santé le nécessite, vers le service d’urgence le plus proche.