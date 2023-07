La grande Une Incendie au CHOR : Réouverture du service des urgences

Après l'incendie qui a touché un local technique du CHOR hier soir, le service des urgences rouvre ce dimanche matin. Par N.P - Publié le Dimanche 23 Juillet 2023 à 09:01

Le communiqué du centre hospitalier :



A la suite de l’incident constaté hier dans la soirée dans un local technique du CHOR, il a été décidé la fermeture des urgences du CHOR.

Les équipes techniques se sont mis à pied d’œuvre dans la soirée pour rétablir la situation en terme informatique et technique pour permettre au plus vite un retour à la normale.



Les urgences ont ré-ouvert dans la nuit, le CHOR peut accueillir à nouveau des patients et les visites sont de même autorisées dans l’établissement. Les équipes restent mobilisés pour sécuriser les services impactés.



Le Directeur tient à remercier l’ensemble des professionnels qui se sont mobilisés pour résoudre au plus vite les problématiques et assurer la sécurité et la continuité des soins.



Nous tenons aussi à remercier les patients et les familles pour leur compréhension et leur patience.



Il est demandé à la population d’appeler préalablement le 15 qui oriente les patients selon leur état de santé.

