Incendie à la clinique Bethesda : La préfecture fait le bilan définitif

Le communiqué :



Hier soir, aux alentours de 20h00, le Service Départemental d’Incendie et de Secours est intervenu pour un feu dans les bâtiments de la clinique Bethesda, située sur la commune de Saint-Pierre. L'origine de l'incendie n'est pas encore définie. Une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Pierre et confiée à la sûreté départementale.



Arrivés rapidement sur place, les sapeurs-pompiers ont pu évacuer l’ensemble des patients et le personnel soignant. Au total, 84 personnes étaient sur place :

· deux personnes sont décédées ;

· une personne en urgence relative, intoxiquée par les fumées, a été évacuée au CHU sud ;

· les autres victimes ont pour certaines été mises à l’abri sur place au rez-de-chaussée et au premier étage du bâtiment ; d’autres ont été transférées à la clinique Durieux au Tampon mais aussi à la clinique Les Tamarins au Port et à la clinique de Saint-Joseph.



Un policier, incommodé par les fumées, est également en urgence relative.



Au total, 31 sapeurs-pompiers et 4 personnes du Service d'aide médicale urgente (SAMU) ont été mobilisés dans cette opération de sauvetage et d’extinction de l’incendie. Jean-Paul NORMAND, sous-préfet de Saint-Pierre s’est également rendu sur les lieux de l'incendie aux côtés de l’ensemble des autorités.



Certains patients restés sur place sont en cours de transfert vers la clinique Les Oliviers à Saint-Paul et la clinique de Saint-Vincent.



Jérôme FILIPPINI, préfet de La Réunion, a levé le Plan Nombreuses Victimes à 9h56 et salue l‘engagement de l’ensemble des équipes mobilisées.