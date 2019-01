Incendie à la Villa Rontaunay: Un hôtel Hilton en projet sur le site

L'une des dépendances de la Villa Rontaunay a été la proie des flammes ce vendredi en début d'après-midi dans le "carré d'or" de Saint-Denis. En 2018, le site abandonné avait fait l'objet d'un article exposant le projet hôtelier programmé pour sortir de terre au plus tard en 2021.



Un hôtel Hilton d’une capacité de 150 chambres de standing 4 étoiles est en effet en projet au niveau du quadrilatère Rontaunay pour un coût de 20 millions d’euros.



"Le groupe Alsei-Océan Indien a été retenu pour mener à bien le projet. Nous en sommes à la genèse du projet, au stade des demandes de permis, de l’organisation des devis et de la maîtrise d’ouvrage", nous expliquait l'an dernier Rémy Lagourgue, Conseiller Général en charge de la valorisation du patrimoine.



Le projet était sur les rails, ainsi que toute la partie de revalorisation de la villa existante, en l'état d’abandon. Une extension conséquente sera ajoutée à la villa. Un restaurant gastronomique, une piscine et un parking souterrain faisaient partie des projections. Le Conseil Départemental envisageait de faire signer au groupe Alsei un bail emphytéotique, vu le caractère historique de la demeure. "Nous veillerons à conserver l’aspect architectural traditionnel du bâtiment", précisait d’ailleurs le conseiller général.



Le démarrage des travaux était prévu pour 2019, avec une livraison en 2021 au plus tard.