Incendie à la Rivière-des-Pluies : Une famille avec trois enfants a tout perdu

Incendie la nuit dernière dont l'origine n'est pas encore connue, chemin Moka à La Rivière-des-Pluies, Ste-Marie . A l'intérieur, un couple et ses trois enfants qui ont pu être secouru. Malgré l'intervention des pompiers, la maison d'environ 100 m2 s'est embrasée et est entièrement détruite. Selon les premiers éléments, le feu serait parti de la cuisine qui était en proie aux flammes lorsque la mère de famille qui s'est heureusement réveillée a découvert l'incendie.



L'origine du brasier n'est pas encore connu et devra être déterminé par une enquête qui a été ouverte. Les occupants qui ont tout perdu attendent la visite du représentant de la mairie afin d'être pris en charge en urgence.