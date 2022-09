A la Une . Incendie à la Providence : Quelles espèces sont impactées par les flammes ?

Alors que les pompiers luttent contre les dernières fumeroles, la question de l'impact de ces départs de feu sur la faune et la flore reste encore à déterminer. Il faudra pour cela attendre une reconnaissance plus complète du sinistre quand celui-ci sera totalement éteint. Par MB - Publié le Mercredi 28 Septembre 2022 à 11:33







La forêt sèche de la Providence abrite de nombreuses espèces endémiques de l'île. À l'heure où les incendies dans le monde sont de plus en plus menaçants pour la biodiversité, l'impact des trois départs de feu est encore à déterminer, selon l'ONF.