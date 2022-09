A la Une . Incendie à la Providence : L'appui héliporté est fini, un détachement spécialisé poursuit le travail de sape

L’incendie concerne À 3 heures 46 ce matin, les sapeurs-pompiers sont intervenus dans le secteur de La Providence à Saint-Denis, pour un feu d’espace naturel (chokas et arbustes), dans la partie haute de l’allée Ave Maria.Suite à une reconnaissance approfondie, plusieurs foyers ont pu être localisés. Ils se situaient de part et d’autre de la Ravine Mont-Plaisir s’étalant sur une ligne d’1 kilomètre vers les hauteurs. Deux secteurs d’intervention ont été définis.A 9h45 un premier foyer a été éteint et un deuxième maitrisé dans le premier secteur.Le second secteur à l’accès plus difficile a nécessité l’intervention d’un hélicoptère bombardier d’eau . Après avoir réalisé 21 largages, il a quitté l’intervention et a laissé la place à un détachement spécialisé en feu de forêt pour procéder aux extinctions.30 sapeurs-pompiers sont actuellement mobilisés sur cette intervention et ont travaillé en coordination avec l’ONF qui a procédé à la sécurisation et à la fermeture de 3 sentiers.L’incendie concerne une superficie de 3000 m2 (estimation à 11h35).