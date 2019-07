Communiqué Incendie à l'Avernza : L’établissement rouvrira ses portes dans quelques jours Un incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche à l'Avernza, un bar-restaurant Saint-Pierrois situé en face du port. Le gérant de l’établissement fait la lumière sur les circonstances de cet incident et annonce la réouverture prochaine de la brasserie dans un communiqué de presse :

Ce dimanche 7 juillet au matin l'équipe de l'Avernza Saint-Pierre a constaté qu'un petit incendie - déjà éteint - avait endommagé le compteur électrique ce qui a empêché l'ouverture pour d'évidentes raisons de sécurité.



Il semble que le feu se soit déclaré entre 1h et 2h du matin. Il s'est peu propagé car des flammes ont touché des tuyaux d'eau, déclenchant une aspersion du début d'incendie. Les pompiers de Saint-Pierre sont ensuite intervenus à la demande de la Police Municipale. Il semble également que ce feu ne soit pas d'origine électrique aux dires des agents d'EDF déjà à pied d'œuvre pour remettre en service le compteur. L'enquête des experts pourra déterminer l'origine du sinistre.



Christophe L'Hévéder, gérant de l'établissement précise "Tout d'abord je suis rassuré qu'il n'y ait aucune victime ni qu'aucun membre de l'équipe n'ait été blessé. Les dégâts matériels sont très limités, les tuyaux d'eau ayant éteint rapidement les premières flammes. Nous sommes déjà en train de remettre en sécurité notre établissement pour recevoir les clients ce qui va intervenir dans les jours prochains. Au final, je rassure nos clients : l'Avernza va ré-ouvrir dans quelques jours. Consultez la page Facebook du restaurant, c'est une source d'information fiable. Je remercie les collaborateurs, les agents d'EDF et les services de secours qui font leur maximum pour que le restaurant puisse de nouveau accueillir ses clients."

