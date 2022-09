La grande Une Incendie à St-Denis : Les habitants de Bellepierre sous surveillance

Plusieurs foyers sont constatés entre les ravines Montplaisir sur une végétation de broussailles qui ne présentent pas de danger pour l'instant. Un des versants est plus problématique car le feu pourrait se propager en direction des habitations. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 28 Septembre 2022 à 08:06



Lee services d'incendie et de secours sont en phase de reconnaissance et un drone vient d’être déployé. Dans le même temps une équipe à pied va être déployée et l'hélicoptère bombardier d'eau est prêt à intervenir en cas de besoin.

Le foyer côté ravine Montplaisir est plus problématique car moins accessible. Il nécessite une attention particulière afin de protéger les habitations côté Bellepierre. Un incendie a démarré vers 4 heures ce mercredi matin. Il s'étend sur un front ascendant d’un kilomètre entre les ravines Montplaisir, bien au-dessus du couvent des sœurs de Marie et du Butor. Les flammes concernent une végétation basse, de broussailles et de chokas. Selon les soldats du feu, les foyers concernant ce versant ne sont pas accessibles par voie terrestre et difficile à localiser.Le foyer côté ravine Montplaisir est plus problématique car moins accessible. Il nécessite une attention particulière afin de protéger les habitations côté Bellepierre.