Incendie à St-Benoît: 20 hectares de cannes détruits

Un incendie de grande ampleur a de nouveau touché Sainte-Anne ce mercredi. Les premières flammes sont apparues vers 11 heure du matin, et ont détruit 20 hectares de canne à sucre. Une enquête a été ouverte. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 13 Août 2020 à 08:27 | Lu 267 fois

Une quinzaine d’engins et plus de 40 sapeurs-pompiers ainsi que l’hélicoptère bombardier d’eau étaient mobilisés ce mercredi du côté de Sainte-Anne, pour venir à bout d’un incendie dans un champ de canne.



Le vent fort a rapidement propagé les flammes qui ont brulé pas moins d’une vingtaine d’hectares de canne à sucre.



Les habitants des maisons avoisinantes ont été évacués par précaution comme l’indique la presse écrite.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour identifier les causes de l’incendie alors que deux départs de feu ont été constatés par les pompiers. Pour les planteurs il s’agirait d’un incendie criminel.



