Incendie à Pierrefonds

Rapidement mobilisés, les pompiers sont arrivés sur place afin de circonscrire l’incendie.



Par mesure de sécurité, l’ensemble du personnel du CIAS et du service documentation de la CIVIS a été évacué. Les services seront donc exceptionnellement fermés ce jour.



Les services d’incendie et de secours ont installé une unité permanente afin d’assurer une surveillance du site.



La CIVIS et le CIAS remercient les forces d’intervention et comptent sur le civisme de la population pour éviter le secteur afin de faciliter le travail des pompiers.