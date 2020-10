A la Une .. Incendie à La Possession : Trois mineurs et un majeur interpellés

Suspectés d'avoir déclenché l'incendie survenu ce dimanche après-midi à La Possession, quatre jeunes ont été interpellés Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 12 Octobre 2020 à 08:25 | Lu 1557 fois





Selon les premiers éléments, les trois mineurs et le jeune majeurs aurait mis le feu pour "s'amuser". Tous les quatre ont été interpellés et placés en garde à vue. La Dash 8 est intervenu ce dimanche après-midi dans les Hauts de la Possession pour un feu de broussailles dans le secteur de Sainte-Thérèse. Quatre jeunes sont soupçonnés d'avoir provoqué l'incendie et mis le quartier en danger, rapporte la presse écrite.Selon les premiers éléments, les trois mineurs et le jeune majeurs aurait mis le feu pour "s'amuser". Tous les quatre ont été interpellés et placés en garde à vue.