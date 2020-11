A la Une . Incendie à Étang-Salé : 4 hectares brûlés, le Dash en action

Un incendie est en cours d’extinction à L’Étang-Salé les Hauts ce dimanche après-midi. Près de 4 hectares de végétation ont brûlé et le Dash 8 a été mobilisé. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 29 Novembre 2020 à 15:19 | Lu 1612 fois

C’est en face du stade Delgard à L’Étang-Salé les Hauts qu’un feu de broussailles a dégénéré. Au total, quatre hectares de végétation sont partis en fumée. L’intervention des sapeurs-pompiers a nécessité 35 hommes, 7 engins et le Dash 8 a dû être mobilisé. Des moyens qui ont permis aux soldats du feu de maîtriser les flammes puisque l’incendie est en cours d’extinction.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité